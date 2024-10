Occupazione della Palestina, a Ventimiglia incontro pubblico e proiezione del docufilm “Dove piangono gli ulivi”

Un incontro pubblico per affrontare e approfondire la situazione della Palestina occupata verrà proposto un incontro pubblico domani, sabato 5 ottobre, alle 17.15 al Centro Polivalente Sant'Agostino, in via Cavour 57, a Ventimiglia.

L'evento è organizzato da diverse associazioni territoriali: Arci Imperia, BDS, AIFO, XXV Aprile intemelia, Popoli in Arte, Centro culturale Fratellanza islamica di Ventimiglia, ANPI provinciale, P.E.N.E.L.O.P.E., ISRCIM- Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e Attac Imperia.

Per l'occasione sarà proiettato il docufilm “Dove piangono gli ulivi”: un documentario che si sposta nei territori palestinesi occupati, raccoglie le voci di israeliani e palestinesi impegnati per la giustizia e la libertà condivise, riporta le testimonianze di donne e uomini palestinesi nelle carceri israeliane. Dopo la proiezione sarà aperto il dibattito. Interverranno rappresentanti delle associazioni organizzatrici, tra cui Kalid Rawash, medico palestinese-italiano, il presidente provinciale dell’ARCI e l’imperiese Susanna Bernoldi dell’AIFO, attivista sociale e umanitaria internazionale che porterà le testimonianze dirette dei suoi numerosi viaggi in Palestina. L’incontro sarà anche un’ulteriore occasione per rilanciare la campagna di boicottaggio BDS (Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni) contro l’occupazione e l’apartheid israeliana, per la parità dei diritti per tutte e tutti, contro ogni forma di discriminazione.

"Il dramma che sta vivendo il popolo palestinese è sotto gli occhi di tutti. E ora, con il bombardamento e l’invasione israeliana del Libano e il peggioramento della gravità della situazione geopolitica del Medio Oriente, la situazione a Gaza, in Cisgiordania e nei campi profughi, diventa sempre più tragica: ne sono vittime soprattutto donne, vecchi e bambini. Un dramma che interroga la coscienza umana e democratica di tutti" - dicono gli organizzatori.