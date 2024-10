Sanremo: topi attorno ai bidoni dell'immondizia in via Galileo Galilei, la protesta dei residenti (Foto)

Un nostro lettore, Luigi, ci ha scritto inviandoci anche una serie di foto per testimoniare cosa accade quotidianamente nelle aree dei bidoni della spazzatura in via Galileo Galilei a Sanremo, all’altezza del civico 156.

“Credo che i cittadini di Sanremo meritino questo. Passando davanti ai bidoni – ci ha scritto - si può tranquillamente assistere alla presenza di almeno 4 o 5 topi, senza contare quelli che saranno nascosti nelle varie grate o muri vicini. Talvolta entrano anche nei vani motori della auto e c’è il rischio concreto che entrino anche nei portoni dei palazzi. A quando un intervento?”