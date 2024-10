Sanremo, forti piogge sulla Città dei Fiori: scalinata allagata nella zona Borgo

Un violento temporale sta colpendo Sanremo in questi minuti, causando numerosi disagi in varie zone della Città dei Fiori. Tra le aree più colpite, la zona di Borgo, dove una scalinata si è trasformata in un vero e proprio fiume a causa dell’intensa pioggia.

La scena, ripresa dai residenti, mostra l'acqua che, con potenza, scende dalle scale e si riversa sulla strada, generando situazioni di pericolo. Alcuni residenti hanno commentato con preoccupazione il fenomeno, sottolineando come le piogge abbiano messo in evidenza ancora una volta la fragilità di alcune infrastrutture cittadine.