Taggia, è entrato in funzione il nuovo sistema di varco elettronico per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato

Dai ieri pomeriggio è entrato in funzione il nuovo sistema di varco elettronico per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) nelle aree di Via Queirolo e Via Lungomare a Taggia. L'iniziativa, annunciata attraverso un’ordinanza del Comune, prevede un periodo di pre-esercizio fino al 17 ottobre, durante il quale saranno presenti operatori della Polizia Locale per monitorare il corretto funzionamento dei varchi e segnalare eventuali violazioni.

Il sistema di rilevamento automatico, che diventerà pienamente operativo dal 18 ottobre 2024, utilizzerà telecamere dotate di tecnologia OCR per il riconoscimento delle targhe e pannelli luminosi che segnaleranno la ZTL attiva. Durante il periodo di pre-esercizio, il controllo verrà affiancato da personale della Polizia Locale, incaricato di gestire il traffico e verificare il rispetto delle norme previste.

L’accesso alla ZTL sarà limitato ai soli veicoli autorizzati, con divieto di transito e sosta come stabilito dall’ordinanza n. 25 del 25 marzo 2022: