Ospedaletti, la minoranza presenza una istanza sulla nuova farmacia: botta e risposta in Consiglio (Foto)

Durante il consiglio comunale di giovedì sera, il gruppo consiliare "Ospedaletti Insieme" ha presentato un’interpellanza (ai sensi dell’art. 48 del regolamento del consiglio comunale), sollevando questioni riguardo l'acquisto di immobili da parte dell’amministrazione, in particolare la nuova farmacia che sorgerà in via Roma e il Centro ricreativo per anziani. L'interpellanza ha acceso il dibattito sul tema, con parte della minoranza che ha evidenziato "la necessità di maggiore trasparenza e chiarimenti in merito alla gestione patrimoniale del comune".

L'Interpellanza: i dubbi sollevati dal gruppo "Ospedaletti Insieme"

Nello specifico, il gruppo consiliare ha chiesto delucidazioni sulle motivazioni alla base di alcune recenti operazioni immobiliari, in particolare la nuova farmacia che dovrebbe sorgere in via Roma, domandando se tali acquisti fossero realmente necessari e quali benefici concreti porteranno alla comunità. Gli esponenti di "Ospedaletti Insieme" hanno inoltre richiesto di conoscere con maggiore dettaglio il processo decisionale e i criteri utilizzati per determinare l'acquisto degli immobili in questione, oltre a una previsione di spesa per le operazioni intraprese. Un altro punto dell’interpellanza ha riguardato la destinazione futura degli edifici acquistati e l’eventuale impatto sui piani di sviluppo urbanistico.

La risposta dell’amministrazione e il botta e risposta

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Daniele Cimiotti, ha risposto alle domande sollevate da "Ospedaletti Insieme" e quindi dal capogruppo Valentina Lugarà, Maurizio Taggiasco e Alessandro Goso (quest'ultimo diventato nonno proprio durante il Consiglio comunale), illustrando le ragioni che hanno spinto all’acquisto degli immobili. “Noi le risposte le abbiamo già date, anche per iscritto, in due lettere”, ha spiegato il primo cittadino. “La metodologia, e quindi l’evidenza pubblica (richiesta da Ospedaletti Insieme, ndr) è stata già soddisfatta. Perché abbiamo scelto via Roma? Vogliamo riportare la gente nel centro storico. Lo avevamo già detto all’epoca e durante la campagna elettorale e lo stiamo facendo”.

Da qui è nato un botta e risposta tra il primo cittadino e il consigliere di minoranza Goso: “Secondo me avete perso di vista il concetto di salute: intendete la farmacia come attività commerciale, ma la sua prima funzione è quella di offrire servizi per la salute della popolazione", spiega. "Potevate guardarvi intorno: piazza Nassirya è stata presa in considerazione?”. La risposta di Cimiotti: “Sì, come altri luoghi... ma noi avevamo già scelto: la nostra volontà comunque era quella di ripopolare via Roma”. Ancora Goso: "Io sono farmacista, questo campo mi interessa. Quando si decide di rifare una farmacia, si parte da altri discorsi: quanti metri quadrati mi servono e per fare cosa? Cosa voglio fare? Quando ho le idee chiare cerco di adattare la struttura alle mie idee. Non sto facendo un negozio di scarpe".