Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi presente ad Ospedaletti per la rievocazione storica

Si è svolta nell'ultimo weekend l’ottava rievocazione storica motociclistica sul circuito di Ospedaletti; il Lions Club Bordighera Otto luoghi era presente con uno stand per informare e sensibilizzare a proposito di un tema, attuale e importante, quale “I giovani e la sicurezza stradale”. A disposizione, oltre alla competenza e all’esperienza di alcuni soci del Club, un opuscolo fatto realizzare aderendo alla campagna del Multidistretto nazionale Lions per cercare di contribuire ad una sensibile riduzione delle “stragi del sabato sera”.

La presenza del Club aveva molteplici scopi infatti, oltre a quello citato, si potevano “acquistare”, con offerta libera, occhiali da sole e tappi per le orecchie, il ricavato delle offerte sarà interamente devoluto all’ENEA (European Neuroblastoma Association), associazione creata da genitori con esperienza diretta di neuroblastoma, una neoplasia pediatrica altamente maligna, con la quale inizia da quest’anno una collaborazione con la finalità di contribuire a sostenere la loro ricerca scientifica. Nella mattina di domenica 29, grazie alla disponibilità della CRI di Bordighera (in particolare del presidente Vincenzo Palmero), che ha messo a disposizione un mezzo, la Dottoressa Allavena Francesca, che ringraziamo ancora, ha messo in campo la sua professionalità, come oculista, e la sua generosità, accogliendo l’invito del Club, misurando gratuitamente la pressione dell’occhio nell’ambito della campagna nazionale contro il glaucoma.

Altre due giornate al “servizio” della comunità, con il supporto di chi ha “aiutato ad aiutare”, e con lo spirito della condivisione di un gruppo coeso e forte dello spirito che lo anima come testimonia Axl Ferrandini (socio e cerimoniere del Club) “Cosa ho fatto questo weekend? Ho passato due giornate con i miei amici che si sono intervallati allo stand a Ospedaletti portando il loro contributo ma soprattutto la voglia di stare insieme, abbiamo fatto un ottimo servizio alla comunità grazie alla partecipazione della dott.ssa Allavena e a tutti i visitatori fornendo occhiali e tappini x le orecchie il cui ricavato andrà alla ricerca x il neuroblastoma; la forza di questo gruppo è la voglia di fare di persone come Germano e Lorenzo che ieri mattina avevano già predisposto il tutto da soli, ma ognuno di noi ci ha messo del suo, i nuovi soci sono già integrati perfettamente nel gruppo...che dire...quand'è che si fa di nuovo qualcosa insieme?”