Progetto Comune: dal primo approccio del 2022 a Taggia a soggetto giuridico ed associazione politico-socio-culturale

Progetto Comune si è costituito in soggetto giuridico, divenendo un'associazione politico-socio-culturale. Una nuova realtà nel panorama imperiese, fortemente voluta dai suoi membri. Nel 2022 Progetto Comune avvia le sue attività a Taggia, entrando in Consiglio Comunale con Marco Ardoino, poi prematuramente sostituito dal giovane e preparato Jacopo Siffredi.

Gli obiettivi dell'associazione sono molteplici, ma ciò che ne rappresenta la sintesi è il coinvolgimento dei cittadini alla partecipazione delle dinamiche non solo politiche ma anche sociali, sanitarie e culturali, per creare una maggiore equità sociale. Progetto Comune è un filo rosso determinato a collegare cittadini e amministrazione, a essere soggetto d’ascolto non solo in campagna elettorale: al suo interno vanta rappresentanti di ogni quartiere di Sanremo. I componenti dell'Associazione organizzeranno a breve incontri, su temi diversi quali, quello della prevenzione di patologie, e di problematiche sociali gravi come la ludopatia.

Progetto Comune intende, grazie alla nuova forma giuridica, essere ancora più incisiva nel farsi portavoce dei meno fortunati, di chi ha problematiche economiche. Al centro dell'attenzione le tematiche di sfruttamento del suolo, le cementificazioni, privatizzazioni, impatti ambientali e verde cittadino. I fondatori (Giulio Duvina, Adriano Ghirardo, Alessandra Giussani, Giovanni Gottardo, Fabio Ormea, Gianluca pagot, Bianca Ragusa, Alessandra Savona, Jacopo Siffredi, Julien Simonpieri, Robert Von Hackwitz ed Alberto Pin) hanno già ricevuto una risposta importante in termini di sostegno durante il periodo elettorale, che manifesta l’interesse ad una associazione che incarna l’alternativa e la coerenza.

Il direttivo della neonata associazione è costituita da cinque membri: Siffredi, Von Hackwitz ed Ormea, oltre all'eletto alla presidenza Pin e alla vice presidente Giussani. Chiunque desideri avvicinarsi a questa nuova realtà provinciale, può farlo seguendo la pagina 'Progetto Comune Sanremo' su Facebook oppure scrivendo a progettocomune.sanremo@gmail.com.