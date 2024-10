Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana interviene sulle dichiarazioni di Morra, relative alle condizioni di salute di Bucci: “Affermazioni che fanno rabbrividire”

Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana interviene in merito alle dichiarazioni del pentastellato Morra, che ha paragonato l'attuale sindaco di Genova e candidato a presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a Jole Santelli, governatore della Calabria deceduta durante il proprio mandato a causa di un tumore :”Ho letto le affermazioni di Morra e fanno rabbrividire. Le condizioni di salute di una persona non devono essere argomento di una discussione politica” - afferma Alessandro Piana, che prosegue:” Infine, trovo questo tipo di esternazioni oltraggiose per tutti coloro che hanno combattuto o stanno combattendo la loro battaglia personale contro il cancro. Invito a parlare di temi importanti per il nostro territorio e non di cartelle cliniche personali".