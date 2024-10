Sabato prossimo da Ventimiglia a Cervo (e poi verso Genova) la 'staffetta-sfilata' per i bambini

Sotto l’egida del consorzio Pro Loco Genova e dell’Unicef Liguria, con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale Unicef Imperia e l’intervento di diverse associazioni, è stata organizzata per sabato prossimo la ‘Staffetta per i Bambini’, in difesa e salvaguardia dei diritti universali dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù italiana e del mondo.

Si tratta del ‘Memorial Colomba Tirari’, già presidentessa del comitato Provinciale Unicef Imperia per tantissimi anni. La direzione tecnica è a cura di Raffaele Regina, con l’aiuto dei suoi più stretti collaboratori Giovanna Siclari, Rinetta Muggia e Piero Deaddis. Sotto il programma

Ore 10.00: apertura manifestazione a Ventimiglia presso i Giardini Pubblici. Esibizione degli Sbandieranti dei Sestieri e della Banda Musicale Città di Ventimiglia. Partecipazione del C.R.R.B. – Consiglio Ragazzi dell’Istituto Comprensivo n° 1 Biancheri di Ventimiglia.

- Ore 10.30: presentazione delle bandiere Unicef e Pro Loco. Saluto delle Autorità cittadine Intemelie.

- Ore 10.45: start della ‘staffetta-sfilata’ verso Sanremo ed Arma con protagonisti.

- Ore 11.45: sosta ad Arma di Taggia in piazza Tiziano Chierotti e saluto delle autorità cittadine tabiesi.

- Ore 12.15: partecipazione del Consiglio Comunale dei Bambini-Ragazzi di Taggia.

- Ore 12.30: riavvio della staffetta-sfilata verso Imperia.

- Ore 13.00: sosta ad Imperia in Piazza Dante. I ciclisti di Bordighera tornano a casa e quindi riavvio della ‘staffetta-sfilata’ verso Diano Marina.

- Ore 13.20: sosta a Diano Marina in piazza del Comune, con saluto delle autorità cittadine del Golfo Dianese.

- Ore 13.50: riavvio verso Cervo.

- Ore 14.00: arrivo a destinazione in piazza Castello con passaggio del ‘testimone’ alle associazioni provinciali di Savona che cureranno la ‘staffetta’ verso Varazze e poi Genova Boccadasse.