‘Mare cultura’: sabato e domenica in Pian di Nave a Sanremo torna la kermesse di Cna

Nel prossimo weekend, in Pian di Nave a Sanremo, appuntamento con 'Mare Cultura', la kermesse organizzata da CNA. Quest’anno, l’evento si arricchisce di una novità: la prima selezione del Campionato Nazionale 2025 di Salsa al Mortaio con l’Aglio di Vessalico. Sabato, a partire dalle 16, dieci concorrenti si sfideranno per garantirsi un posto nella finale del 2 luglio 2025 a Vessalico, durante la storica Fiera dell’Aglio, giunta alla sua 265ª edizione.

A Sanremo, i visitatori di Mare Cultura potranno sperimentare nuove ricette avendo a disposizione dalle erbe aromatiche ai formaggi, dal basilico genovese DOP alle olive taggiasche e molte altre specialità ed eccellenze del Made in Liguria. L’obiettivo è creare una salsa innovativa che valorizzi l’Aglio di Vessalico, prodotto nei comuni dell’Alta Valle Arroscia. Il campionato è organizzato in collaborazione con il Comitato di Tutela dell’Aglio di Vessalico, con il patrocinio del Comune di Vessalico e dell’Associazione Antiche Vie del Sale, e con il supporto del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure, di Calcagno Basilico, del Frantoio Sant’Agata Oneglia, dell’azienda Sciolè Mirella di Sanremo, del Panificio San Francesco di Sanremo e del Mercato Annonario di Sanremo.

Franco Laureri, ideatore del campionato, sottolinea: “Mare Cultura è una grande opportunità non solo per l’Aglio di Vessalico, ma per tutte le eccellenze prodotte dalle aziende del Ponente Ligure, in un connubio che connette cucina con cultura, arte, spettacolo e artigianato della nostra terra". Anche Luciano Vazzano evidenzia l’importanza di ospitare la prima selezione: “Questo evento rappresenta un punto di incontro per le eccellenze del nostro Ponente Ligure. Permetterà ai visitatori di diventare ambasciatori dei nostri prodotti tipici, promuovendo la ricchezza e la qualità della nostra tradizione culinaria". In particolare le salse al mortaio potranno esaltare i prodotti di Flavio Manfredi, sindaco di Vessalico, aggiunge: “Questo campionato è un’occasione unica per valorizzare l’Aglio di Vessalico e rafforzare il legame tra la costa e l’entroterra. La nostra tradizione enogastronomica rappresenta un valore aggiunto per l’intera regione, e eventi come questo sono fondamentali per promuovere le eccellenze del nostro territorio".

REGOLAMENTO

Partecipazione: Alla 1°selezione del Campione Nazionale 2025 di Salse al Mortaio con l’Aglio di Vessalico, possono partecipare sia professionisti sia appassionati di cucina. L’iscrizione è gratuita e deve essere presentata (entro e non oltre le ore 15 di sabato) al comitato organizzatore presso la segreteria di Mare Cultura Pian di Nave Sanremo. Alla selezione saranno ammessi i primi 10 (dieci) iscritti.

Ingredienti: L’ingrediente essenziale delle salse deve essere l’Aglio di Vessalico, oltre a quelli forniti dall’organizzazione. Altri ingredienti possono essere utilizzati, ma devono essere approvati dalla giuria.

Preparazione: Le salse devono essere preparate al momento durante il campionato. Non sono ammesse salse preparate in anticipo.

Valutazione: Le salse saranno valutate da una giuria di esperti sulla base del gusto, della consistenza, dell’aroma e dell’uso dell’Aglio di Vessalico.

Premiazione: Saranno premiati, al termine della selezione, i primi tre classificati. Ai concorrenti sarà consegnato attestato di partecipazione, grembiule e cappello da chef.

