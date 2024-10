Camporosso, festa dei nonni: domenica pranzo solidale di Scuola di Pace e Arci regionale

Spesso gli anziani vengono considerati un peso e un costo per la società. I fatti quotidiani dimostrano che in realtà sono un pilastro dello stato sociale e che garantiscono un’importante sostegno alla famiglia.

Scuola di Pace APS, l’ARCI Regionale con il patrocinio del Comune di Camporosso organizzano una giornata di festa domenica 6 ottobre a partire dalle 12.30 presso il Palabigauda di Camporosso per dire agli anziani ”grazie” dalla comunità.

Il programma della giornata è il seguente.

Menu:

-Ricco antipasto

-Polenta e formaggi

-Polenta e cinghiale

-Dolce

-Vino e bevande comprese, 20 euro.

Per ogni bambino che accompagnerà i nonni il pranzo sarà gratuito. Durante il pranzo intrattenimento musicale. Tutto il ricavato della giornata sarà destinato alla ristrutturazione in atto del Centro di Aggregazione Giovanile “La Rocca”, situato in Camporosso e che verrà inaugurato il 17 novembre 2024.

Il Centro è una risposta parziale al malessere dei Giovani che spesso viene sottovalutato.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione in particolare il Supermercato “Il Mercatò” di Camporosso