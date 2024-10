Vince Liguria: il sanremese Antonio Bissolotti è il coordinatore della provincia di Imperia

“Venerdì scorso presso il Tribunale di Imperia, in qualità di rappresentante legale, ho provveduto al deposito del simbolo e della lista di candidati alle prossime elezioni regionali liguri, della lista ‘Vince Liguria – Bucci presidente’.

Queste le parole del coordinatore provinciale di Vince Liguria Antonio Bissolotti, che aggiunge: “In queste settimane, dopo una attenta valutazione, abbiamo individuato i quattro candidati migliori per rappresentare il movimento civico di Marco Bucci nella nostra provincia. Si tratta di:

- Alberto Alberti: 76 anni, imperiese, imprenditore nel settore caseario nella omonima storica azienda di famiglia. Già presidente di Confindustria Imperia.

- Antonello Gandolfo: 62 anni, Laureato in Scienze delle Professioni è tecnico di laboratorio presso l’ospedale di Imperia. Già sindaco di Costarainera dal 2011 al 2021.

- Silvia Mameli: 41 anni, vive a Costa D'oneglia, è Consigliere Comunale nel Comune di Imperia. Impegnata nel sociale con particolare attenzione al tema della disabilità.

- Stefania Mostardini: 67 anni, per trent'anni è stata proprietaria di una farmacia a Costarainera e attualmente esercita la professione di biologa nutrizionista. Presidente dell’associazione civica Sanremo Domani, alle scorse elezioni comunali al fianco del candidato sindaco del centro destra sanremese Gianni Rolando”.

“Pertanto - conclude il segretario provinciale di Vince Liguria, Antonio Bissolotti – l’appuntamento è per giovedì 3 alle 18:30 al Teatro Centrale di Sanremo, dove i nostri candidati saranno presenti insieme a tutti i candidati della coalizione al fianco del candidato presidente Marco Bucci”.