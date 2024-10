Sociale, assessore Scajola: "Dal 2022 stanziati 18milioni di euro a sostegno degli anziani"

Oggi, 2 ottobre, è la festa dei nonni. In questi anni Regione Liguria ha fatto molto per tutelare loro e, più in generale, tutti gli anziani e le persone maggiormente bisognose.

Diverse le iniziative adottate attraverso il Fondo sociale europeo 2021-2027 gestito e programmato dall’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola.

Tra queste vanno certamente ricordate: maggiordomo di quartiere e custodi sociali e il bonus badanti.

Attraverso la prima iniziativa, dal luglio 2022 a oggi, sono stati aperti sul territorio ligure 25 sportelli e 50 punti di accesso per aiutare i cittadini più fragili nelle incombenze quotidiane con un investimento di 6 milioni di euro complessivi.

Per ciò che concerne il bonus sono stati stanziati 12 milioni di euro per le ultime due edizioni con aiuti economici fino a 600 euro per assumere badanti.

“Dal 2022 a oggi, attraverso il Fondo sociale europeo, abbiamo investito 18 milioni di euro per tutelare i nostri anziani, supportali nella vita quotidiana e, al contempo, aiutare le loro famiglie – dichiara l’assessore regionale Scajola . Una testimonianza tangibile di come questa amministrazione regionale non abbia dimenticato nessuno. Siamo pronti a proseguire su questa linea con una programmazione delle risorse attenta, efficace e soprattutto vicina alle persone. Con il maggiordomo di quartiere e il bonus badanti abbiamo inoltre dato lavoro a decine di persone in tutta la regione con piena soddisfazione dell’utenza”.