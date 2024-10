Un ‘Green carpet’ per le bellezze a quattro zampe: tornano i cani del ‘Dog show’ di Bordighera

Organizzata dall’associazione ONLUS ‘La Decima Musa’ in collaborazione con La zampa sul cuore-educazione cinofila di Loredana Salier, patrocinata e sostenuta dal Comune di Bordighera, la manifestazione si svolgerà in una unica giornata ricca di attrazioni.

E se la sfilata (curata e supervisionata dai nostri esperti Giudici) sarà, come sempre l’evento centrale della manifestazione che vedrà protagonisti i nostri amici pelosi con i loro compagni ‘umani’, non da meno saranno i nuovi eventi collaterali, prepararti e organizzati con cura per intrattenere il pubblico e i concorrenti fra una sfilata e l’altra.

Sarà interessante, infatti, assistere a una dimostrazione di Retrieving (altrimenti detto Riporto Sportivo) a cura di Roberto Albanese –Addestratore Enci noto nel mondo dei retrieveristi. Sarà poi possibile praticare l’Agility Dog mettendosi alla prova su un piccolo percorso a ostacoli. E ci sarà una ‘sfilata nella sfilata’, con la presenza dell’Ente Nazionale Protezione Animali e del suo presidente, Stefano Modena e con l’occasione alcuni dei loro cani sfileranno per l’adozione del cuore.

Saranno quattro, o forse cinque a sfilare, uno più bello e più simpatico dell’altro, nella speranza di trovare, in una soleggiata domenica di ottobre, un compagno umano che cambierà la loro vita, e a cui anche loro la cambieranno sicuramente in meglio, offrendo quell’amore incondizionato che solo gli animali, e i cani in particolare, sanno dare. E poi, nel pomeriggio, un altro momento di grande interesse e grande valore sociale, che attirerà l’attenzione di tutti i presenti.

Proprio nel pomeriggio, prima del ‘Ring d’Onore’, verrà riservato un momento importante per una dimostrazione del lavoro dei cani ricerca del gruppo cinofilo dei Vigili del Fuoco di Imperia. Quei cani che, con il loro impegno e la loro passione, aiutano i loro addestratori a ritrovare le persone disperse, in varie situazioni di pericolo e calamità che possono a volte colpire noi esseri umani: una ricerca di persone fra le macerie, il salvataggio di un escursionista caduto in un dirupo, persone disperse dopo un alluvione. Sono tutte potenziali vittime e tutte potenziali salvati grazie al lavoro di quelle che potremmo definire ‘squadre a sei zampe’ (vale a dire, quattro più due).

E poi, a seguire la premiazione, con tanti premi e divertimento, che vedrà sul podio non solo i cani più belli, ma anche quelli più simpatici. Un punto ristoro sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la giornata, per consentire a tutti di non perdere neppure un istante di questa manifestazione che vorrebbe diventare un appuntamento annuale sempre più bello.

Le iscrizioni si possono fare on-line all’indirizzo bordigheradogshow@gmail.com. E, per i ritardatari, ci sarà ancora un’ora di tempo domenica mattina, dalle 9 alle 10.30 direttamente ai Giardini Lowe. Scopo principale della manifestazione è quello di sensibilizzare l’adozione di tanti cani chiusi nelle gabbie dei canili, e di ricordare quanto siano orribili i casi di abbandono che spesso, troppo spesso, si leggono sui giornali.

“Non sarà soltanto un defilé per gli amici a 4 zampe - racconta Loredana Salier, colonna portante dell’organizzazione - ma anche e soprattutto una grande festa per tutti i cani, una bella occasione per stare insieme e godere della compagnia dei nostri beniamini, con il pensiero sempre rivolto a quelli meno fortunati”.

“Adottare con cognizione dice l’altra organizzatrice, Alessandra Cinzia Mondini - è infatti uno slogan molto famoso nel mondo anglosassone proprio per sensibilizzare sull’importanza delle adozioni fatte in modo consapevole scegliendo il cane più idoneo alle nostre abitudini per vivere insieme momenti piacevoli.