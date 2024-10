Sanremo: arrestato un cittadino spagnolo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Un 27enne cittadino spagnolo è stato arrestato nelle ore scorse per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il fatto è avvenuto nella notte del 30 settembre quando, durante il servizio di controllo della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, alcune persone hanno segnalato la presenza nel centro cittadino di un uomo riverso a terra probabilmente colto da malore. Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno constatato che l’individuo aveva gli occhi sbarrati, il respiro affaticato e non rispondeva a nessuno stimolo. Nell’attesa dei soccorsi il soggetto ha ripreso conoscenza e ha iniziato a minacciare gli agenti colpendoli con calci e sputi. Alla vista di personale medico, il 27enne ha ripreso con maggior vigore a dare in escandescenze tentando di aggredire il personale sanitario e nuovamente gli agenti con calci, morsi e manate facendoli anche cadere a terra. Inoltre ha anche cercato di impossessarsi dell’arma da fuoco in dotazione ad uno degli agenti, ma gli operatori a questo punto sono riusciti a contenerlo.



Nel corso dell'operazione due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 6 giorni. L’uomo, tratto in arresto, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’udienza che si è tenuta nella stessa mattinata. Il GIP ha poi convalidato l’arresto condannandolo a 4 mesi di reclusione.