Principato di Monaco: fuga di gas in Boulevard des Moulins, zona evacuata nel primo pomeriggio

Una fuga di gas in Boulevard des Moulins a Montecarlo ha messo in apprensione residenti e turisti del Principato nnel primo pomeriggio di oggi.

Per i tecnici non è stato semplice trovare la perdita e, per ragioni di sicurezza, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco monegaschi mentre molti residenti sono stati evacuati con la strada chiusa al traffico.

Boulevard des Moulins è stato chiuso dalle 13:45 alle 15 ed è stato istituito un perimetro di sicurezza da parte degli agenti. Disagi anche per molti lavoratori italiani che sono impiegati a Monaco.