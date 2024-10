Ventimiglia, il ministro Locatelli visita la Spes: "Nuovo sguardo sulla disabilità con il progetto di vita" (Foto e video)

"In Italia non ci si è mai occupati delle persone, invece noi dobbiamo parlare di sociale, disabilità e inclusione in tutti i livelli di confronto istituzionale. La lista delle priorità vede, infatti, prima le persone e l'inclusività che sono fondamentali per far crescere il nostro paese e tenere unite le comunità. Serve un nuovo sguardo sulla disabilità e soprattutto l'accessibilità universale. Con il 'progetto di vita' cambiamo lo sguardo sulla disabilità e obblighiamo la parte sociale a interagire con la parte sanitaria. Solo unendo le forze intorno alle persone, si possono dare risposte migliori e tagliate su misura per ognuno. Questo, per esempio, è uno dei temi che vogliamo affrontare, ovvero dare risposte mirate a ogni persona, proprio attraverso il 'progetto di vita'. Siamo l'unico paese ad avere una legge sull'inclusione lavorativa. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro" - ha detto il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che in serata ha visitato la Spes Auser APS di Ventimiglia.

La deputata, nella sua prima visita nella città di confine, è stata omaggiata di un mazzo di fiori consegnatole dal presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari ed è stata accolta dalle autorità civili e militari, locali, provinciali e regionali, dalla polizia locale, dalla consulta handicap della provincia di Imperia e dall'esibizione del gruppo sbandieratori e tamburini della Spes. "E' la prima volta che vedo una realtà con gli sbandieratori. E' stata un'esibizione straordinaria con magnifiche acrobazie con la bandiera" - ha sottolineato il ministro - "Faccio i complimenti alla Spes e all'amministrazione comunale che li sostiene. E' la strada giusta, lavorare insieme: istituzioni, terzo settore e privato sociale per dare opportunità".

In seguito, ha preso parte a un incontro nell'aula magna della struttura della Spes dove sono intervenuti Matteo Lupi, presidente di Spes Auser APS, con i saluti di benvenuto, il sindaco Flavio Di Muro, il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, una ragazza, due ragazzi e un genitore. "Questa visita dà lustro alla città e a tutte le associazioni cittadine anche di ambito provinciale, qui presenti, che anche su base di volontariato sostengono i ragazzi e le famiglie dei ragazzi nell’organizzare attività a favore delle persone disabili" – ha dichiarato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Mi fa molto piacere essere qui oggi in compagnia del ministro Locatelli, che è un'amica, perché ci conosciamo da tanto tempo e abbiamo anche condiviso dei percorsi insieme. Mi fa piacere accogliere qui il ministro Locatelli a cui riconosco, e che ha mostrato da quando è scesa dalla vettura, un'umanità e una spontaneità incredibile. Per me è poi un momento importante, perché ho potuto presentare quelle iniziative che abbiamo posto in essere in un anno e mezzo di amministrazione. Insieme al vicesindaco Marco Agosta e ai suoi uffici, che ringrazio, ci siamo, infatti, impegnati molto per quanto riguarda il sociale. C'erano un po' di lacune e di mancanze che abbiamo voluto colmare fin da subito, come il ripristino di alcuni parcheggi per persone con disabilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche".

"Ringrazio il ministro per essere venuto in questa provincia, e in particolar modo a Ventimiglia, per conoscere la splendida realtà della Spes, che non solo va conosciuta ma anche valorizzata e condivisa" – ha commentato il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo - "Abbiamo confiscato dei beni alla criminalità organizzata e abbiamo destinato in modo particolare un complesso immobiliare con una villa alla Spes dove i ragazzi, sotto la guida di Matteo Lupi e con il contributo di Libera, fanno attività importantissime anche per socializzare tra loro. Sono orgoglioso di aver contribuito a organizzare qualcosa che dà così un significato importante alla legalità".

"Sono contenta di aver ritrovato due persone straordinarie: Flavio Di Muro e Sonia Viale con i quali ho avuto il piacere di collaborare" - ha detto il ministro Alessandra Locatelli - "La Spes è una realtà eccezionale. Tra poco festeggerà trent'anni e spero di poter tornare per quell'occasione. Tanti progetti sono stati portati avanti e realizzati e sicuramente, vista la vostra forza ed energia, ce ne saranno tanti altri. Il nostro governo sta portando avanti alcuni temi a riguardo. Si chiede un accompagnamento più dignitoso, magari venendo incontro a tante esigenze ed è per questo motivo che abbiamo istituito un tavolo che sta lavorando, ormai da qualche mese, per disegnare una cornice normativa".

Dopo l'intervento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli è stato dato anche spazio alle domande dei presenti. L'incontro si è concluso con un delizioso buffet preparato dai ragazzi della Spes.