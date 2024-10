Sanremo: Beppe Convertini incanta il pubblico dei martedì letterari con il suo “Paese azzurro” (Foto e video)

Beppe Convertini è tornato sul palco del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, dopo aver condotto la cerimonia del Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile. L’evento, svoltosi nel Teatro dell’Opera martedì 1° ottobre alle ore 16.30, ha visto il noto giornalista, conduttore e scrittore presentare la sua opera “Il Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare” (Rai Libri). L’ingresso, aperto al pubblico, ha attirato numerosi appassionati, curiosi di ascoltare il racconto di un viaggio suggestivo e ricco di significato.

Il libro, che esplora il legame profondo tra l’Italia e il suo mare, porta il lettore attraverso un itinerario affascinante dalle Cinque Terre all’arcipelago delle Eolie, fino a toccare le numerose isole piccole e grandi che costellano il Mediterraneo. Convertini, con la sua consueta abilità narrativa, ha illustrato le mille sfaccettature del mare italiano, una risorsa inestimabile costantemente minacciata dall’inquinamento e dalla cementificazione.

Durante l’incontro, l’autore ha sottolineato l’importanza di proteggere questo patrimonio naturale e culturale, valorizzando i luoghi, gli antichi mestieri, le eccellenze enogastronomiche e i personaggi che rappresentano l’essenza del nostro Paese. Nel suo racconto non sono mancate le descrizioni delle feste popolari che proprio del mare fanno il loro fulcro, rafforzando il legame tra uomo e natura.

La presentazione si è rivelata un’occasione emozionante per riscoprire le bellezze del nostro territorio e riflettere sulla necessità di tutelare e rispettare l’ambiente marino, che costituisce un elemento fondamentale della nostra identità.

Beppe Convertini, nato a Martina Franca il 20 luglio 1971, è un volto noto della televisione italiana. Ha condotto diversi programmi in Rai, tra cui “La vita in diretta Estate”, “Storie in bicicletta”, “Telethon”, “C’è tempo per…”, “Uno Weekend”, “Azzurro – Storie di mare” ed “Evoluzione terra”. Dal 2019 è al timone di “Linea Verde”, confermandosi uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo nazionale.

Il ciclo dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo proseguirà martedì prossimo, 8 ottobre, con un incontro speciale dedicato alla "Cultura della legalità", organizzato in collaborazione con l’associazione Unuci. L’appuntamento vedrà protagonista Capitano Ultimo, Sergio Di Caprio, che racconterà alcune delle pagine più significative della lotta alla criminalità organizzata. Anche questo evento si terrà nel Teatro dell’Opera con ingresso libero, promettendo un altro momento di grande interesse per il pubblico sanremese.