Sanremo: 30 anni di servizio per il Vigile del Fuoco Davide Galtieri, da oggi la meritatissima pensione (Foto)

Dopo oltre 30 anni di servizio va oggi in pensione il Vigile del Fuoco Davide Galtieri. Nella serata di ieri i colleghi lo hanno voluto salutare al distaccamento di Sanremo con la consegna di una targa ricordo.

Specialista in tecniche di salvataggio in mare ed ineguagliabile soccorritore speleo ha negli anni partecipato a numerose missioni in zone colpite da calamità. “A lui un grazie da tutti i colleghi – dicono dal distaccamento matuziano - per il prezioso contributo che negli anni ha generosamente dato a tutta la comunità”.