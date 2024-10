Sanremo: c'è ancora il tribunale in via Anselmi? Si, secondo un cartello stradale di corso Cavallotti (Foto)

Scusi, per il tribunale? La prima a destra! Se qualcuno pensasse ad uno scherzo… è proprio questo. Accade a Sanremo, dove il palazzo di giustizia è chiuso da quasi 11 anni e dove, nei giorni scorsi, non sono mancate le proteste per un cartello ‘obsoleto’ all’ingresso dell’Aurelia Bis in via Pascoli.

Eppure in corso Cavallotti c’è di peggio, visto che un cartello con le indicazioni stradali riporta ancora quella del ‘Palazzo di Giustizia’. Si trova all’altezza del Commissariato e, anche se è ormai noto a tutti che il tribunale è stato concentrato interamente ad Imperia, questo non accade per le informazioni. Non ci risultano proteste di chi, arrivato in via Anselmi abbia trovato una casa di riposo in luogo del palazzo di giustizia ma, di fatto, l’errore è palese. Dal cartello, come si può notare dalla foto, è stata coperta l’indicazione degli uffici della Polizia Municipale, spostata da tempo a Villa Margotta (e in procinto di approdare in piazza Eroi) ma è rimasta quella del tribunale.

Forse è arrivato il momento di coprire anche questa, anzi. Suggeriamo di cambiare direttamente il cartello, non tanto per evitare che qualcuno cerchi il tribunale di via Anselmi ma, comunque, per non fare brutte figure.