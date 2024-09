Nuovo legame tra le due città rivierasche: incontro tra il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager ed il collega di Mentone Yves Juhel

Il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager si è recato questa mattina a Mentone per incontrare Yves Juhel, Sindaco di Mentone e Presidente della Comunauté de la Riviera française. Un primo incontro ufficiale che segna la creazione di un nuovo legame tra le due istituzioni della Riviera francese e italiana.

Yves Juhel, Presidente della Communauté de la Riviera française ha colto l'occasione per augurare ad Alessandro Mager il massimo successo per il suo nuovo incarico e ha precisato: “Sanremo è la città di riferimento della provincia di Imperia e, per la nostra comunità di agglomerazione, è un partner imprescindibile della cooperazione transfrontaliera locale e della costruzione del GECT. Sono convinto che creeremo una bella collaborazione ricca di idee innovative per i nostri territori”. Durante l'incontro, è stato presentato ad Alessandro Mager uno stato di avanzamento dei lavori per la creazione del futuro GECT di prossimità e le future tappe.

La costruzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, cruciale per lo sviluppo e l'attrattività dei territori transfrontalieri, è diventata, nel corso dei mesi, una delle priorità degli eletti locali. “Sanremo crede in questo progetto – ha commentato Alessandro Mager - In qualità di Sindaco, desidero continuare il lavoro intrapreso con tutti i partner e rafforzare le collaborazioni messe in atto per concretizzare la creazione del nostro GECT di prossimità. E’ una grande opportunità per far crescere le nostre comunità facilitando e promuovendo progettualità future legate, ad esempio, al recupero e alla valorizzazione dei paesaggi naturali e culturali, al bilinguismo, alla mobilità sostenibile, all’educazione e alla sensibilizzazione ambientale, nonché al turismo sostenibile”.

L'obiettivo resta lo stesso: avviare la procedura amministrativa di costituzione del GECT presso le autorità francesi e italiane entro la fine del 2024.

L'incontro tra Yves Juhel, Sindaco di Mentone e Presidente della Communauté de la Riviera fraçaise e Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo si è svolto alla presenza di Luca Fucini, Console Onorario di Francia della Provincia di Imperia; Albert Filippi, Sindaco di Sainte-Agnès e 1o Vicepresidente della Communauté del la Riviera française; Jean-Pierre Vassallo, Sindaco di Tende e Vicepresidente delegato alla Cooperazione transfrontaliera; Patrice Novelli, Vicepresidente della Communauté de la Riviera française e Vicesindaco della città di Mentone delagato inter alia dei gemellaggi; Monica Di Marco, Segretario generale di Sanremo; Linda Peruggi, Direttrice del Servizio Europa di Sanremo; e degli amministratori della Communauté de la Riviera francese, Valérie Prosillico, Direttrice Generale dei Servizi; François Lefebvre, Vicedirettore Generale dei Servizi e Monica Colucci, Giurista incaricata delle relazioni con l'Italia.