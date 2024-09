Migranti a Ventimiglia, sgomberati tennis club e bocciofila a Peglia (Foto e video)

Una sedia con sopra fogli di carta, un materasso e bottiglie di plastica vuote, un piccolo fornello da campeggio, un piatto con un coltello, un pezzo di pane, una cipolla sbucciata, una bottiglia di olio vuota, una pentola coperta con la carta stagnola, un detersivo per i piatti e una radio per terra, due penne, datteri e noccioline su un muretto e tantissimi rifiuti ovunque. E' la scena che si sono trovati davanti le forze dell'ordine giunte, alla prima luce del giorno, a Peglia. E' stata così sgomberata l'area dell'ex tennis club e dell'ex bocciofila a Ventimiglia. Un'intervento congiunto tra Comune, polizia locale, commissariato e carabinieri si è, infatti, svolto in mattinata per riportare ordine, decoro e sicurezza in una zona ormai da tempo abbandonata.

All'interno della palazzina che una volta ospitava la sede del tennis club sono stati trovati quattro migranti e due cani. Gli stranieri sembra che siano riusciti ad entrare nella struttura sigillata attraverso le finestre utilizzando una scala allungabile per introdursi all'interno della palazzina dove, insieme ai due animali, vivevano nel degrado occupando abusivamente la struttura, per cui saranno probabilmente denunciati. Gli uomini, trovati in possesso di stupefacenti, sono stati portati in commissariato per accertamenti mentre gli animali, recuperati dall'unità cinofila della guardia di finanza, sono stati presi in custodia dal servizio veterinario dell'Asl1. Fermati anche due stranieri con permesso di soggiorno che rischiano però di essere denunciati per occupazione abusiva.

L'azione era stata concordata nei giorni scorsi nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Valerio Massimo Romeo. L'area al momento resta presidiata dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche una ruspa, i tecnici del Comune e gli addetti della Teknoservice per aprire, pulire l'area e poi risigillarla.

Rafforzati anche i presidi fissi nella zona delle Gianchette e in via Tenda implementati con la presenza di militari dell’operazione ‘strade sicure’ che giornalmente sono vigilati con frequenti passaggi e soste da parte delle pattuglie automontate della polizia, carabinieri e guardia di finanza. Continua, inoltre, il servizio di vigilanza e di controllo della polizia locale, delle forze dell'ordine e della polizia ferroviaria nel centro città e alla stazione ferroviaria, zone maggiormente frequentate dai migranti.