Sanremo, malore alla guida: urta transenna e percorre sottopasso in contromano, sfiorata la tragedia al porto (Foto e video)

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Attimi di paura questa mattina al porto vecchio di Sanremo, dove tra le 10 e le 11, un anziano automobilista alla guida di una Mercedes ha perso il controllo del veicolo a causa di un malore, sfiorando il dramma nel dehor di un bar affollato.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, classe 1935, stava percorrendo via Asquasciati quando, si presume, è stato colto da un malore improvviso. La situazione è degenerata rapidamente: l'89enne ha inavvertitamente schiacciato l'acceleratore e, dopo aver divelto una transenna e urtato una Suzuki nera, è entrato nel sottopasso il sottopasso Croce Rossa, finendo per allargarsi e invadere la corsia opposta.

Dopo aver strusciato contro il muro in contromano, l'auto ha proseguito la sua corsa in maniera incontrollata, con il rischio concreto di travolgere altri veicoli o pedoni. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto nello scontro. La Mercedes, semidistrutta, è poi risalita dal sottopasso e ha terminato la sua corsa in corso Nazario Sauro, a soli tre metri dal dehor del bar Portovecchio, dove alcuni clienti stavano tranquillamente consumando. Solo il rallentamento naturale dell'auto ha impedito che il veicolo finisse addosso ai tavolini, evitando così una possibile tragedia.

Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza della Croce Rossa, il personale sanitario e la polizia municipale. L'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti. Nonostante la paura e i danni materiali, fortunatamente non ci sono stati feriti tra i passanti e i clienti del bar. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per chiarire esattamente cosa sia successo.