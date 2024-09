Termina l'allerta gialla: sulla nostra provincia caduti tra 10 e 70 millimetri di pioggia, oggi vento forte

Con la chiusura dell'allerta gialla per il centro ed il Levante della nostra regione, sulla nostra provincia sono caduti tra 10 e 70 millimetri di pioggia. Come previsto, la fase più intensa della perturbazione ha interessato i settori montuosi di levante dove, in alcune zone si è arrivati a circa 170 mm.

Questa la situazione sulla nostra provincia: Ceriana 66, Montalto Carpasio 57, Triora 50, Seborga 36, Diano Marina 33, Borgomaro 31, Apricale 28, Bajardo e Imperia 27, Sanremo 24, Airole 21, Rocchetta Nervina 19, Ventimiglia 17, Nava 16, Dolceacqua 15, Pieve di Teco 12.

In questo momento è il vento a farla da padrone con raffiche non particolarmente forti: a Ventimiglia si è arrivati a 61 km/h, ad Imperia 54 km/h ed a Sanremo 43 km/h. Persistono residue precipitazioni sui settori dell’estremo levante che a breve saranno in esaurimento.

Nelle prossime ore persisterà vento forte e di burrasca con mare agitato.