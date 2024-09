Sanremo: stazione ferroviaria, sindaco e assessore scrivono a RFI “Risoluzione definitiva dei guasti dei tapis roulant e WI-FI"

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni hanno inviato una lettera alla direzione della Rete Ferroviaria Italiana riguardo alla situazione in cui si trova la stazione della città dei fiori, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte degli utenti e dei turisti che arrivano nella nostra città.

La stazione, infatti, rappresenta, per chi utilizza il treno, il primo biglietto da visita a livello di immagine ed è frequentata tutto l’anno da moltissimi turisti, il cui numero aumenta in occasione dei grandi eventi. Tra le principali lamentele riportate, la cronica situazione deficitaria dei tapis roulant, spesso guasti o in riparazione, e l’assenza di copertura wi-fi. Quest’ultimo, hanno sottolineato Mager e Sindoni nella missiva, non rappresenta solo un grave disservizio all’utenza in considerazione del fatto che navigare su internet o accedere ad app dedicate in un luogo come una stazione è spesso fondamentale per avere informazioni basilari, ma anche un problema di sicurezza che non deve essere sottovalutato: ritrovarsi isolati e impossibilitati a comunicare con l’esterno all’altezza dei binari e nelle attigue zone di attesa, ubicate lontane dall’entrata, può infatti rappresentare un fattore di rischio sotto diversi profili.

Nella missiva, in cui si è ricordato “l’importante investimento nella campagna di comunicazione pubblicitaria prodotta dalle stesse FS e RFI su tutti i canali media che esorta l’utenza ad utilizzare il treno per viaggiare, nonché delle somme considerevoli e degli sforzi che il Comune sostiene, assieme al Tavolo del Turismo, per la promozione di Sanremo”, il sindaco Mager e l’assessore Sindoni, che ha fortemente voluto puntare alla risoluzione del problema anche per poter poi sviluppare l’informazione e la promozione turistica nella stazione, hanno quindi chiesto di “voler procedere celermente all’installazione del servizio WI –FI, nonché alla risoluzione definitiva dei tapis roulant o ad una riduzione, ai minimi termini, del degrado e guasto” e di poter avere, celermente, “un contatto diretto, al fine di un miglior confronto sulle tematiche e sulle relative tempistiche di risoluzione”.

(Nelle foto, pubblicate alcuni giorni fa dal nostro giornale, la situazione della stazione di corso Cavallotti)