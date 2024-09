Sanremo, tubo della grondaia danneggiato: utilizzati dei rametti di legno per contenere la perdita d'acqua (Foto)

A Sanremo, sotto i portici di Piazza Colombo, un tubo della grondaia danneggiato sta creando problemi di deflusso dell'acqua, aggravati dalle forti piogge di oggi. La situazione sta causando non pochi disagi ai passanti.

Per cercare di contenere la perdita, alcuni rametti sono stati utilizzati come soluzione temporanea per tamponare il buco nel tubo della grondaia. Tuttavia, questa misura d'emergenza si è rivelata insufficiente, poiché l'intensità delle precipitazioni ha superato la capacità di assorbimento dei rametti, causando fuoriuscite d'acqua che si riversano sui marciapiedi sottostanti.