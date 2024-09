Sanremo, guasto alla condotta idrica: a secco la Foce

Oggi si è verificato un guasto idrico in seguito alla rottura della tubazione nei pressi del cavalcavia che consente l'accesso al lungomare Vittorio Emanuele, a Sanremo. Per questo motivo Rivieracqua sta provvedendo a riparare i danni e nel contempo è stata interrotta l'erogazione idrica, nella zona della Foce, per garantire l'esecuzione in sicurezza della riparazione.

Le utenze interessate dal disservizio sono quelle comprese nella zona a valle di Corso Matuzia, nel tratto tra via Barabino e i giardini di Corso Imperatrice. In poche ore è previsto il termine dell'intervento.

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell'acqua che tenderanno ad esaurirsi in breve tempo.