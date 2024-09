Sanremo ad agosto è una città invivibile, lo dice una turista: "E' stata una grande delusione"

"Buongiorno,

sono una delle tante turiste che, ogni tanto, viene a Sanremo. Non so cosa sia accaduto ultimamente ma la situazione che viviamo quando veniamo è di totale degrado. Al di là del centro, il resto della città è invivibile: sporca, deiezioni di cani ovunque... pavimentazioni dissestate, pur vantandosi della pista ciclabile, a ragione, non esistono raggiere per lasciare le bici. Il traffico è allucinante, pensare che basterebbe potenziare il trasporto pubblico invece, nei pochi giorni che quest'estate abbiamo passato a Sanremo i mezzi non passavano, spesso soppressi. Insomma dovrebbe essere una città turistica accogliente e ben servita invece è diventata un incubo. Nei 5 giorni che abbiamo trascorso in agosto, siamo fuggiti dalla disperazione, abbiamo subito il taglio della catena che legava le nostre bici in S.da San Martino dove alloggiamo. Siamo riusciti a salvare le bici perchè arrivati in tempo, dulcis in fundo abbiamo ricevuto ieri una multa di 118 euro perché il rifiuto (differenziato), non era stato depositato nel momento giusto. Naturalmente la pagheremo e il problema non è tanto la multa quanto 'l'isola ecologica' posizionata accanto al condominio al numero 50, il nostro. Quattro cassonetti sempre straripanti di ogni tipo di rifiuti depositati in sacchi di ogni colore e forma in qualsiasi momento, altro che raccolta differenziata!

Insomma, grande delusione. Mi auguro che le problematiche di cui la Città soffre vengano affrontate con attenzione ed efficienza anche perchè non c'è nulla di insormontabile e la gente in centro va a passeggiare, quelli che vi abitano sono decisamente pochi, sarebbe veramente grave se si privilegiasse qualcuno a scapito della maggioranza.

Mariella Calfus Calliero"