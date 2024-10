Motori e casinò i nuovi traini del turismo di Sanremo

Dopo la stagione estiva, l’autunno e l’inverno del turismo sanremese possono essere salvati e valorizzati da due settori: quello motoristico e quello del gambling.

A luglio si salva solo Sanremo. Lo dicono i dati dell’Osservatorio regionale sul Turismo della Liguria, che conferma come la nostra città sia in controtendenza rispetto al panorama regionale, con un +11% rispetto a luglio 2023.

Tradotti in numeri sono oltre 42 mila arrivi, 123 mila presenze, soprattutto tra i turisti stranieri, aumentati del 7% tra gli arrivi e del 16% nelle presenze. In calo invece le presenze di italiani. Calano invece Imperia, Diano Marina e Bordighera, buoni i risultati di Ventimiglia. Ma se la stagione estiva è messa in archivio, adesso si deve guardare a quella autunnale e invernale, da sempre la più difficile per il settore del turismo. Ecco allora che in soccorso a Sanremo arrivano due settori in espansione.

Il primo è quello del gambling, con il casinò cittadino che può giocare un ruolo significativo nella promozione turistica e nell’attrattiva estera. Per capire al meglio le opportunità che nasconde questo settore dobbiamo mettere sotto la lente di ingrandimento la rivoluzione che i casinò moderni hanno messo in atto negli ultimi anni, analizzata bene dalla redazione di GiochidiSlots, in un recente focus sulla relazione tra turismo e gambling: diversificando la loro offerta e non limitandosi più solo al gioco, ma includendo servizi di ristorazione di alta qualità, spettacoli, eventi, alberghi e centri benessere che diventano una calamita per turisti di ogni età e di ogni nazione. Tutto questo viene amplificato in una città come Sanremo, già famosa per il suo Festival, che può sfruttare la sinergia con il casinò creando pacchetti turistici che integrano l'esperienza ludica con altre attrazioni locali. Guardando al modello di Las Vegas, la patria del gioco mondiale, che ha saputo creare un modello di sviluppo turistico ormai non più legato esclusivamente al gambling, ma ramificato, vasto e soprattutto ricco.

Oltre al gambling, però, Sanremo può puntare anche su un nuovo settore: quello motoristico. Ne ha parlato il senatore Gianni Berrino, insieme all’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni: “L’idea unisce l’attrattività del nostro paese ai motori, una delle tradizionali eccellenze italiane. E nel Ponente ligure la tradizione motoristica è rilevante, basti pensare al Rally di Sanremo, alla Due Valli di enduro, allo storico circuito di Ospedaletti, alla HAT Sanremo Sestriere.” In programma c’è proprio una proposta di legge che prevede l’istituzione di una consulta nazionale e di un fondo annuale per il turismo motoristico, la promozione internazionale dell’Italian Motor Week, la certificazione della “Bandiera a scacchi” per i Comuni in grado di attrarre flussi turistici che valorizzano i brand italiani.

Una nuova occasione di sviluppo per la città e per il suo turismo. Una nuova occasione per il turismo di Sanremo.