Sanremo: nuova scuola di Valle Armea, stamane il punto della situazione del gruppo Fos con il Sindaco Mager

Si è svolto questa mattina un incontro tra il Sindaco e il gruppo du cultura politica della Federazione Operaia Sanremese, per fare il punto sulla nuova scuola all'interno del Mercato dei Fiori di Valle Armea. All'incontro hanno partecipato anche il Vicesindaco, l'Assessore ai Lavori Pubblici e i Tecnici dell'Ufficio competente.

"Abbiamo ripercorso brevemente - dice il gruppo della Fos - il periodo (a seguito della fase di emergenza per trovare una sede per i corsi Sociosanitario e Turistico dell’IIS Ruffini-Aicardi) in cui si è concretizzata l'idea di realizzare un ampio e importante Polo Polivalente Scolastico a carattere Tecnico-Professionale all'interno del Mercato dei Fiori. E' stata ricordata la tragica vicenda del 22 febbraio 2024 e sottolineato il danno e le diffidenze che quella tragedia ha determinato in questa fase e per il futuro".

Due le considerazioni messe in campo: ad una richiesta di conferma e all'esposizione di quattro aspetti rilevanti alle diverse problematiche contenute nel documento inviato a suo tempo all’Amministrazione Comunale. Le problematiche poste, pur con priorità diverse, sono tutte all'interno di una visione complessiva finalizzata alla realizzazione del Polo Polivalente Scolastico Tecnico-Professionale.

Le considerazioni sono state fatte sostanzialmente su due questioni:

- la sicurezza dell'accesso e dell'uscita dal Polo Scolastico per evitare nuove tragedie o situazioni difficili poi da gestire;

- la necessità di un trasporto pubblico finalizzato a soddisfare le esigenze di quella realtà scolastica.

A sostegno delle due questioni, è stato fatto notare che attualmente il plesso scolastico è frequentato da circa 300 alunni, ma che dal 1° settembre 2026 il Campus Polivalente Scolastico Tecnologico potrebbe essere frequentato da circa 600 alunni. "Abbiamo inoltre chiesto - evidenzia il gruppo della Fos - la conferma che nell'ambito del Terzo Lotto (in fase di realizzazione) saranno preparate 15 aule, che potrebbero ospitare un altro istituto Tecnico-Professionale. Avendo ricevuto conferma dai Tecnici Comunali che il Terzo Lotto prevede la realizzazione di 15 aule, abbiamo sottolineato gli aspetti da valutare con urgenza:

- il primo aspetto urgente, fa riferimento ad un dato che (salvo imprevisti) dovrebbe essere certo, dal 1° settembre 2026 all'interno del Mercato dei Fiori è possibile ospitare fino ad un massimo di 15 classi. Tenuto conto del dato sopra indicato, è stato chiesto all'Amministrazione quali iniziative intende prendere verso l'Amministrazione Provinciale e l'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale per definire, entro la prossima estate, l'Istituto Superiore che dovrà utilizzare le nuove aule. E' stato evidenziato che il periodo indicato è inderogabile se si vuole evitare che le nuove aule rimangano vuote fino al settembre del 2027;

– il secondo, urgente, fa riferimento all'ambiente circostante il Mercato dei Fiori, pertanto è stato chiesto quali provvedimenti l'Amministrazione intende assumere per un arredo urbano di qualità (viabilità, illuminazione, alberi, verde, spazi attrezzati, ecc... ) finalizzato al miglioramento dell'intera area. Rispetto a tale problematica abbiamo indicato anche una priorità, il lato e gli spazi di Ponente (lato di Bussana) e gli spazi davanti al lato Sud (quelli davanti alla facciata);

– il terzo, non particolarmente urgente, ma ugualmente importante, è quale sia la posizione dell'Amministrazione sul completamento del 'Campus polivalente didattico-sportivo'. A nostro avviso, si tratta di predisporre una programmazione finalizzata ad ospitare circa 45 classi della filiera formativa tecnologica-professionale “Legge n. 121 del 8 agosto 2024”, il cosiddetto modello 4+2, recentemente approvato dal Parlamento;

- il quarto aspetto, che esige un impegno dell’Amministrazione Comunale, sono le nuove norme in materia di FORMAZIONE Tecnico-Professionale. I Comuni non hanno competenze dirette rispetto agli indirizzi Formativi nelle Superiori e post Superiori, ma possono svolgere un importante ruolo di sensibilizzazione e promozione finalizzata all'ottenimento, per il proprio territorio, dei migliori indirizzi di formazione Tecnico-Professionale, che siano adeguati alla realtà socioeconomica".

Rispetto alle diverse questioni poste, l'Amministrazione ha dato risposte significativamente positive sulla sicurezza della viabilità intorno al Mercato dei Fiori e sulla necessità di un trasporto pubblico efficace al servizio del Polo Scolastico. Per i trasporti è stata condivisa l'idea di un sistema di fasce orarie con un percorso finalizzato per ridurre al minimo la discesa e salita degli alunni nelle fermate previste sull’Aurelia. Sulla questione dell'Arredo Urbano, l'Amministrazione ha confermato che la problematica deve essere inserita all'interno del piano generale per l'Arredo Urbano. Sull'urgenza dei contatti con l'Amministrazione Provinciale e l'Ufficio Scolastico Provinciale, non è stata evidenziata alcuna iniziativa da parte l'Amministrazione che però è consapevole dell'importanza della problematica posta. Sulle questioni (terza e quarta) di ordine politico, si è sviluppato un confronto di merito, ma non si è addivenuti ad alcun impegno o iniziativa.

"Consapevoli della complessità delle problematiche poste - termina il gruppo Fos - valutiamo positivamente la discussione avvenuta e la disponibilità al confronto. Ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione per l’attenzione prestata alle questioni poste. Il Gruppo di Cultura Politica della Fos si impegna a proseguire un ruolo di pungolo e di vigilanza sulle questioni relative alla formazione scolastica, che riteniamo fondamentali per il bene del nostro territorio e in particolare per il futuro dei nostri giovani".