Sanremo: elezioni Regionali 2024, ecco il modo di accesso agevolato al voto per gli elettori non deambulanti

In occasione delle consultazioni elettorali del 27 e 28 ottobre, si informa che gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono recarsi a votare a scelta nelle seguenti sezioni, il cui accesso è agevolato:

SEZIONE 3: Scuole Elementari “Coldirodi” Via Umberto I 45

SEZIONE 8: Scuole Elementari “G.Asquasciati”Via G.B.Panizzi 6

SEZIONE 11: Scuole Elementari “Ex Castillo” Via G.Galilei 45

SEZIONE 20: Scuole Elementari “Borgo” Str. Borgo Opaco, 1

SEZIONE 26: Ist.Tecn. “C.Colombo” Piazza Corridoni, 1

SEZIONE 29: Ist. Tecn. “C.Colombo” Piazza Corridoni, 1

SEZIONE 33: Scuole Medie “Dante Alighieri” Via Margotti, 82

SEZIONE 42: Scuole Medie “G.Pascoli” C.so Cavallotti,88

SEZIONE 46: Scuole Medie “G.Pascoli” C.so Cavallotti,90

SEZIONE 48: Scuole Medie “G.Pascoli” C.so Cavallotti,88

SEZIONE 53: Scuole Elementari Poggio Str. Caravelli s.n. Poggio

SEZIONE 55: Scuole Elementari Bussana Piazza Nilo Calvino, 12

L’elettore interessato dovrà presentarsi al seggio, oltre che con la tessera elettorale, munito anche di un’attestazione medica rilasciata da Asl 1, anche in precedenza per altri scopi (gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche) o di copia autenticata della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Per il rilascio di detta attestazione, l’Ufficio Sanitario presso il quale l’interessato potrà recarsi è quello ubicato a BUSSANA via Aurelia 97 che osserverà il seguente orario di apertura:

- venerdì 25 ottobre, dalle 10 alle 12

- sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 12

La certificazione sarà rilasciata dalla SS Medicina Legale a seguito di visita ambulatoriale negli orari e sedi indicate, previo appuntamento da prenotare ai numeri 0184/536982 oppure 0184/536887 o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it. Inoltre, gli elettori possono presentare istanza al Servizio Elettorale di corso Garibaldi n. 1 per l’annotazione permanente sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito, producendo apposita documentazione sanitaria, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

La categoria dei ciechi assoluti è dispensata, ai fini del voto assistito, dal presentare l’attestazione medica essendo sufficiente l’esibizione del libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata la categoria “ciechi civili” e sia riportato uno dei seguenti codici: 10;11;15;18;19;05;06;07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

Per usufruire del voto domiciliare in occasione delle consultazioni del 27-28 ottobre, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dell'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del servizio trasporto disabili, devono far pervenire al Sindaco (Ufficio Elettorale) una dichiarazione nella quale venga attestata la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui si dimora. La dichiarazione deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (sino a lunedì 7 ottobre). La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata di copia della tessera elettorale e dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizione di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del

certificato, ovvero delle condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità di un

“accompagnatore” per l’esercizio del voto. Per informazioni e per prenotare la visita medica a domicilio, contattare la S.S. Medicina Legale ai numeri telefonici 0184/536982-0184536887 oppure alla e-mail medicina.legale@asl1.liguria.it.