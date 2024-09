Tra corse soppresse e bus che non arrivano: non si placano le proteste degli utenti di Riviera Trasporti

Sono praticamente quotidiane le proteste degli utenti di Riviera Trasporti, vista la situazione dei bus in tutta la provincia di Imperia, tra ritardi e soppressioni. Questa volta le invettive ci arrivano ad una settimana dall’avvio delle scuole, con gli utenti che hanno voluto verificare eventuali assestamenti delle corse per gli alunni che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nei diversi plessi scolastici.

Nella giornata di ieri, secondo quanto raccontato da alcuni studenti ai genitori, alle 13 ad Imperia Porto Maurizio è passato solo un pullman con la scritta ‘completo’. Un padre è così dovuto partire da Andora per andare a prendere la figlia e tre sue compagne. Questa mattina alle 7 sono stati indicati in orario quattro pullman in direzione Imperia (tre per studenti ed uno di linea verso Sanremo, ma ne sono passati solo due, di cui uno di linea. Conseguenza: gli studenti rimasti già alla fermata ad Andora e probabilmente anche chi doveva andare a lavorare dopo Imperia.

Gli utenti hanno verificato anche la pagina del sito di Rt dove sono indicate le corse sospese e, per la giornata odierna non è indicato nulla. “A cosa serve la pagina web se non è corretta?” si domandano i viaggiatori. Per questo pomeriggio, se la pagina è giusta, i pullman delle 16.15 e delle 16.45 sono indicati come soppressi e, chi rientrerà a casa, dovrà per forza prendere quello delle 17.15. Ma, visto quanto sta accadendo, le certezze sono poche. Intanto gli utenti stanno inviando le loro lamentele anche alla Riviera Trasporti.

Situazioni analoghe ci vengono segnalate tra Sanremo e Ventimiglia, dove alcuni studenti stanno addirittura rinunciando a giorni di scuola perchè, una volta arrivati alla fermata, i bus non passano oppure non si fermano perchè strapieni. Una mamma ci ha interpellato per quanto sta accadendo: "Ci dicano se il servizio c'è o meno - ha detto - perchè se non può funzionare ce ne facciamo una ragione e ci organizziamo. Ma se ci dicono che i bus ci sono e noi paghiamo gli abbonamenti, questi devono transitare regolarmente".