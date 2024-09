Sanremo: dopo la fine dell'estate gli albergatori guardano al turismo autunnale, tra ottimismo e speranze

Con l'arrivo dell'autunno si chiude anche la stagione turistica estiva ed è quindi tempo di bilanci per le presenze.

I dati di Sanremo confermano quanto fatto nel 2023, con una buona affluenza che risulta anche essere leggermente in rialzo, rimanendo comunque vicina ai dati dello scorso anno.

Neanche il meteo di agosto sembra aver intaccato il numero di presenze: "Il bilancio direi che è positivo - commenta il presidente provinciale di Federturismo Christian Feliciotto - anche settembre sta andando bene e non è da escludere che i dati potrebbero superare anche quelli dell'anno scorso".

Dello stesso avviso Silvio Di Michele di Federalberghi: "Luglio e agosto sono stati in linea, quindi due buoni mesi, e anche settembre è stato positivo. Sicuramente peserà nel conto finale il fatto che il rally si terrà a ottobre, cosa che potrebbe diminuire i numeri per questo mese, ma alla fine si tratta di uno spostamento dei valori e il calo di settembre sarà compensato da una crescita a ottobre. Alla fine quindi il bilancio estivo è positivo".

Un buon risultato quindi, in cui il brutto tempo avuto nella settimana di ferragosto non ha troppo inciso sulle presenze alberghiere. "La clientela di ferragosto tendenzialmente fa più giorni di permanenza - spiegano - e molti di loro erano arrivati già prima, può aver portato qualche inflessione ma nulla di significativo per le strutture ricettive. Forse può aver pesato per le attività che lavorano con la clientela giornaliera".

E dopo la chiusura dell'estate, si inizia a ragionare su quella che è l'ultima parte dell'anno, guardando anche agli eventi che la città organizzerà durante la stagione autunnale.

"Con il tavolo del turismo, di cui faccio parte - spiega Di Michele - stiamo cercando di portare in città, collaborando con l'ufficio dell'assessore Sindoni, manifestazioni che permettano di allungare la stagione. Per adesso è ancora presto per dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma stiamo lavorando per organizzare a Sanremo quanti più eventi possibili per i mesi di ottobre e novembre".

"In base ai dati che abbiamo - aggiunge Feliciotto - per gli ultimi tre mesi dell'anno ci risultano più prenotazioni rispetto al 2023. Confrontando i dati 'on the book' che abbiamo a disposizione tra il 2023 e il 2024 le prenotazioni sono in rialzo circa del 6%; poi chiaramente questi dai dovranno concretizzarsi, però grazie anche alle manifestazioni che ci saranno, soprattutto a novembre il trend è positivo".