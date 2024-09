Bordighera, aree verdi: il Comune raddoppia il budget per la manutenzione orizzontale

E’ in fase di aggiudicazione, in seguito alla gara con procedimento aperto, il servizio di manutenzione orizzontale delle aree verdi di Bordighera.

Obiettivo chiaro dell’amministrazione comunale è un cambio di passo per il decoro di giardini e aiuole cittadini e, per raggiungerlo, è stato deciso di raddoppiare il budget annuale che sale a € 400.000,00 lordi per ciascuno dei tre anni di affidamento del servizio.

Aumenterà il numero degli addetti sul territorio: sei persone, divise in tre squadre, si occuperanno del patrimonio verde nel corso di tutto l’arco dell’anno. A loro si aggiungeranno, nel periodo estivo, ulteriori tre addetti per rispondere alle esigenze stagionali.

Grande l’attenzione per la sostenibilità: saranno utilizzate attrezzature con ridotto impatto ambientale, quindi prevalentemente alimentate a batteria invece che con motore a scoppio. Inoltre, saranno adottate tecniche, come il mulching, che valorizzano i resti vegetali riducendo il loro impatto come rifiuti.

A questo servizio continuerà ad affiancarsi quello per la manutenzione del verde verticale per le potature di alberi e siepi.