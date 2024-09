Maltempo: sulla nostra provincia situazione tranquilla, in Costa Azzurra forti piogge e strade inondate (Video)

Mentre sulla nostra provincia le precipitazioni sono tenui e altalenanti, la perturbazione annunciata con l’allerta gialla su tutta la regione fino alle 18, sta colpendo soprattutto il Sud della Francia, con strade allagate e traffico completamente paralizzato su quasi tutta la Costa Azzurra, che è stata spazzata via da un violento acquazzone.

Un forte temporale si è abbattuto questa mattina, in particolare a Cannes, dove Boulevard de la République è stato allagato. Molte altre strade si sono state allagate tra le 7 e le 9.30, in particolare tra la stessa Cannes ed Antibes. Nel primo caso sono scesi 26 millimetri di pioggia in un'ora, di cui 18 in soli 12 minuti. Diverse scuole sono state chiuse e, intorno alle 10 il traffico era ancora in tilt, soprattutto sulla A8 e attorno all'autostrada.

In poco più di un'ora sono caduti: 64,6 mm a Mandelieu, 49,1 a Pégomas e 40 a Cannes. Anche in Francia è polemica per il mancato avviso di allerta superiore al giallo. Nelle ultime settimane era stato criticato l’operato di Arpal (in particolare a Ferragosto) ma, come purtroppo capita in questi casi non è sempre semplice operare nell’ambito delle previsioni meteo. In molti sostengono che le inondazioni di Cannes sono da attribuire alla forte urbanizzazione. Proprio la zone di Boulevard de la République a Cannes è particolarmente cementificata e in pendenza, dove si forma un bacino che riceve tutta l'acqua che arriva giù dalle colline.

Per quanto riguarda la nostra provincia, invece, la situazione è al momento tranquilla, anche se diversi temporali stanno colpendo diverse zone dell’imperiese tra Cervo e Ventimiglia. La pioggia caduta alle 10 vedeva queste misure: Colle Belenda 23, Pigna, Verdeggia e Diano Marina 16, Pieve di Teco 14, Apricale 13, Bajardo 12, Imperia, Rocchetta Nervina e Nava 10, Triora e Borgomaro 9, Castelvittorio e Dolcedo 8, Ceriana e Seborga 7, Dolceacqua 6, Ventimiglia 3.

Per le prossime ore il violento temporale che ha colpito la Costa Azzurra dovrebbe abbattersi principalmente in mare ma non sono esclusi lampi, tuoni e forti piogge anche in alcune zone della costa e dell’entroterra. Dopo la perturbazione in transito in questo momento potrebbe verificarsi un breve stop alle precipitazioni che dovrebbero riprendere nel pomeriggio.

La situazione migliorerà dalla serata odierna, in estensione a domani e mercoledì. Giovedì probabile nuovo peggioramento.