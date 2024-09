Maltempo: chiusura dell'allerta gialla confermata alle 18, picco di precipitazioni a Diano Marina (40 mm)

Mentre è in corso il transito della perturbazione sulla nostra provincia, Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla alle 18 sul Ponente ligure mentre ha posticipato la chiusura alle 21 sul Levante e sui versanti padani di Levante.

Per domani è prevista una bassa probabilità di temporali sulle province di Savona e Genova mentre, sulla nostra provincia ci sarà un rinforzo dei venti e il mare permarrà agitato. Fino a questo momento, la parte più attiva del passaggio perturbato ha interessato il settore centrale, con le piogge più intense in provincia di Savona. La città più colpita in provincia è stata Diano Marina con 40 millimetri di pioggia, dei quali 27 tra le 10 e le 11.

Questa la situazione delle precipitazioni alle 12: Diano Marina 40, Sanremo 28, Borgomaro 27, Pieve di Teco 25, Apricale, Imperia e Pigna 18, Nava 17, Triora e Montalto Carpasio 16, Ceriana e Castelvittorio 15, Bajardo 14, Cipressa 13, Seborga 11, Airole 10, Dolceacqua 9, Ventimiglia 6