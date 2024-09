Riva Ligure, Santo Stefano, Pompeiana e Terzorio: approvato il servizio di trasporto scolastico per 91 alunni

Per l'anno scolastico 2024/2025, il Comune di Riva Ligure, in qualità di ente capofila per la gestione associata della Pubblica Istruzione, ha approvato l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico destinato a ben 91 alunni. Il servizio, fondamentale per molte famiglie, coinvolgerà i comuni consorziati di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio, e sarà attivo a partire dal prossimo 30 settembre.

Tra i beneficiari del servizio, spiccano 27 alunni della scuola primaria di Riva Ligure e altri 26 alunni della scuola primaria di Santo Stefano al Mare. Per quanto riguarda gli studenti più grandi, ovvero quelli delle scuole secondarie di primo grado, il trasporto scolastico includerà 22 alunni provenienti dai comuni di Santo Stefano al Mare e Terzorio, oltre a 16 alunni di Pompeiana. Il servizio prevede trasporti differenziati per orari e giorni in base alle esigenze delle scuole primarie e secondarie. Gli itinerari e gli orari di percorrenza sono stati approvati in via provvisoria, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle esigenze delle famiglie.

Tutti gli orari

Per la Scuola Primaria Riva Ligure e Santo Stefano al Mare nei giorni dal lunedì al venerdì

Tempo prolungato:

* Dalle ore 7.45 alle ore 8.25 (Riva Ligure) - Dalle ore 7.41 alle ore 8.30( Santo Stefano al Mare)

* Dalle ore 16.20 alle ore 17.10 (Riva Ligure solo il martedi e giovedi) – dalle 16.30 alle 17.40

(Santo Stefano al Mare solo il lunedì e mercoledì)

Per la Scuola Secondaria nei giorni dal lunedì al venerdì

Tempo Prolungato:

* Dalle ore 7:20 alle ore 7:45 (Riva Ligure) – Dalle ore 6:52 alle ore 7.35 (Santo Stefano al Mare)

* Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 (solo Santo Stefano al Mare il lunedì e mercoledì)

Per la scuola Secondaria nei giorni dal lunedì al venerdì

Tempo normale:

* Dalle ore 7:20 alle ore 7:45 (Riva Ligure) – Dalle ore 6:52 alle ore 7.35 (Santo Stefano al Mare)

* Dalle ore 13:25 alle ore 13.50 (Riva Ligure) - Dalle ore 13:30 alle ore 14:00 (Santo Stefano al Mare)