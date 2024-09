Mensa scolastica a Bordighera, vince la ditta dell'anno scorso. Un genitore: "Offre un pessimo servizio"

"Adesso basta, dopo anni di malcontento e soprattutto di servizio non adeguato, Bordighera ha indetto nei mesi scorsi una nuova gara d'appalto per il servizio ristorazione delle scuole. Al bando si sono presentate tre ditte tra le quali quella che deteneva già il servizio o disservizio, dipende dai punti di vista, come si evince dai documenti la ditta aggiudicataria ha ottenuto un punteggio tecnico più basso rispetto alle altre ma ha presentato un paradossale ribasso rispetto alle concorrenti e, quindi, si è aggiudicata la gara nuovamente per altri cinque anni". Lo segnala un genitore stanco del disservizio della mensa scolastica a Bordighera.

"Sono stati anni, quelli trascorsi, dove ai nostri bambini è stato offerto un pessimo servizio sia qualitativo, sia quantitativo, sia organizzativo, e oggi ci ritroviamo la stessa ditta per ulteriori cinque anni e la cosa assurda che già prima di cominciare ci sono già stati palesati i primi disservizi, quest'anno i nostri bambini non verranno più serviti a tavola ma dovranno andare con il vassoio per essere serviti, lascio a voi immaginare cosa ne verrà fuori!" - sottolinea il genitore preoccupato.

"Mi chiedo se davvero a fronte di un aumento di oltre il 20% dei buoni pasto dobbiamo subire disservizi, mi chiedo perché soprattutto quando si parla di bambini non possiamo scegliere, non dico il top ma almeno la via di mezzo, perché dobbiamo risparmiare sui nostri figli" - sottolinea il genitore - "Chiedo agli amministratori, ai nostri cari politici, a coloro che dovrebbero rappresentarci, tutelarci e adoperarsi per il bene comune una seria presa di coscienza senza magari prima dover arrivare a casi di intossicazione alimentare e poi dire 'si poteva evitare'".