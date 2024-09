La Festa dello Sport anima la giornata dei sanremesi tra esibizioni e attività di ogni tipo (Foto e video)

Un grande successo per la Festa dello Sport, la giornata rivolta a bambini e adulti dedicata all'attività fisica con lo scopo di far scoprire a tutti la bellezza e l'importanza dello sport. Un vero e proprio bagno di folla, che ha dato grande soddisfazione all'amministrazione intervenuta nel pomeriggio.

"Questa manifestazione nasce dalla precedente amministrazione - commenta il sindaco Alessandro Mager - e noi la stiamo incrementando. Ogni anno cresce il numero delle associazioni ed è palpabile l'entusiasmo da parte di tutti. Manifestazioni come questa credo dovrebbero avere una manifestazione trimestrale, perché c'è davvero il meglio della città".

"Oggi è forse il record storico di partecipazione - aggiunge l'assessore Alessandro Sindoni - abbiamo ampliato un solco che era già stato tracciato. Siamo più che soddisfatti, sia al mattino che al pomeriggio abbiamo riscontrato moltissima gente. Lo sport è fondamentale per i nostri ragazzi quindi come amministrazione dobbiamo capire le loro esigenze e affiancarli".

Tra i presenti anche l'assessore Marco Scajola, che si è detto ammirato da quanto organizzato per la giornata: "Un evento stupendo, con le società sportive che fanno conoscere le proprie attività. Complimenti all'organizzazione, ho visto tanto entusiasmo e ho anche potuto provare qualche disciplina. Come Regione abbiamo finanziato l'attività sportiva, aiutando le famiglie in difficoltà grazie agli investimenti che abbiamo fatto sulle attrezzature, garantendo a circa 7000 liguri di fare sport, perché lo sport è di tutti".