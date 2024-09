Maltempo: annunciata allerta gialla su tutta la Regione per la giornata di lunedì (Foto)

Peggioramento delle condizioni meteo in arrivo sulla nostra regione: durante la giornata di domani una convergenza fra scirocco da sud-est e tramontana da nord dovrebbe instaurarsi sul centro-levante regionale. Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più attiva della struttura precipitativa dovrebbe restare confinata in mare.

Tutta la regione sarà interessata da piogge diffuse, con i temporali - che fortunatamente non dovrebbero essere accompagnati da colpo di vento o grandine - forti e organizzati soprattutto sul centro-levante.

Altra zona che potrebbe risultare particolarmente colpita è la zona B (Area Genova - Savona), a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia, mentre il ponente dovrebbe essere risparmiato da fenomeni eccessivamente grandi.

Già nel corso del pomeriggio di oggi sono previste le prime precipitazioni, con l'inizio dell'allerta dalle 6 di lunedì 23 settembre fino alle ore 18.