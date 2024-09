Anche Sanremo scende in campo per l'Emilia Romagna: 5 volontari a Faenza per aiutare dopo l'alluvione (Foto)

L'alluvione in Emilia Romagna ha generato numerosi problemi alla popolazione, con strade allagate e diverse persone costrette ad abbandonare la propria casa. Una situazione per la quale anche a Sanremo c'è chi ha sentito di dover dare una mano: nel corso della notte del 21 settembre sono infatti partiti dalla città cinque volontari della protezione civile alla guida di due mezzi muniti di attrezzature per danni idrogeologi.

Il gruppo ha quindi raggiunto al mattino la città romagnola, unendosi alla colonna mobile nazionale Anpass (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nelle operazioni di aiuto agli abitanti dell'Emilia Romagna, sotto la gestione dell'ordine di coordinamento di Protezione civile attivato in loco.

Un importante segnale da parte dei volontari di Sanremo, sempre in prima in linea su tutte le situazioni di allerta ed emergenza e che in questo caso hanno messo le proprie risorse a disposizione di un altro territorio, consapevoli delle difficoltà che le emergenze idrogeologiche possono portare e che li hanno portati a intervenire senza esitazione.