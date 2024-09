Regionali 2024: Orlando glissa sul dietrofront di Fellegara ma attacca Bucci "Mi sembra la coalizione del boh" (Video)

Il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, Andrea Orlando, ha glissato sul caso relativo a Fulvio Fellegara che, dopo aver accettato la candidatura nel Pd, ha fatto dietrofront. Nel corso delle ultime ore si sono rincorse voci sull’addirittura possibile contro-dietrofront di Fellegara, che ai più è sempre sembrato inattuabile. Orlando e il vice Sindaco di Sanremo si sono incontrati pochi minuti prima della convention organizzata al Nazionale ed alla quale hanno partecipato in tantissimi simpatizzanti, evidenziando come la sala fosse troppo piccola per contenerli.

Tornando al PD, a breve ci sarà la direzione provinciale cosa accadrà per le candidature: “Io sono candidato per l’intera coalizione e, per questo, rispetto le decisioni di tutti i partiti. Mi auguro che possano mettere in campo candidature forti e pluraliste, in modo da dare il contributo ad una vittoria realizzabile”.

E’ stato tirato in ballo anche sulle dichiarazioni di Marco Bucci che lo ha accusato di candidarsi alla presidenza da parlamentare: “Mi sembra quantomeno imbarazzante, visto che sei io venissi eletto e dovendomi dimettere, non si sciolgono le camere mentre, se accadrà per lui, il Comune di Genova dovrà tornare al voto”. E sulle domande dei giornalisti? “Io non mi sottraggo ma voglio solo dire che abbiamo iniziato una campagna elettorale con una coalizione che non è dei no mentre i nostri avversari sono quella dei ‘boh’. Sulla questione del rigassificatore a Savona Bucci ha risposto 'vedremo', su quella che riguarda la privatizzazione della sanità ha detto 'studieremo'. Sono argomenti a cui rispondere prima delle elezioni: noi siamo contro il rigassificatore e siamo contro la privatizzazione della sanità".