Elezioni regionali: pronti i nomi dei candidati pentastellati per le prossime votazioni

Via libera alle liste dei 5 Stelle per le Regionali. Le proposte, dopo una selezione delle autocandidature, hanno superato il vaglio degli iscritti al MoVimento (da almeno 6 mesi) che hanno partecipato alla consultazione in rete che si è conclusa nella tarda serata di ieri. I votanti sono stati 497 in tutta la Liguria: 339 a favore delle liste sottoposte alla valutazione interna e 158 contrari. Un'ampia maggioranza di Sì che non ammette ripensamenti.

Per la provincia di Imperia sono, quindi, ufficialmente candidati il coordinatore Lorenzo Trucco, 42 anni, insegnante sanremese, che si era già proposto per la Regione nel 2015 mentre quest'anno ha partecipato alle Amministrative nella città dei fiori; l'avvocato ventimigliese Maria Spinosi, 51 anni, che nel 2013 si era candidata a sindaco nella città di confine; l'avvocato imperiese Daniela Abbo, 64 anni; e un altro docente, Pierfrancesco Musacchio, 45 anni, origini cosentine, vicepreside dell'istituto Biancheri di Ventimiglia e scrittore.

Nel Savonese i candidati sono Stefania Scarone, 63 anni; Dario Caruso, 60 anni; Andrea Cerrato, 40 anni; Claudia Laratta, 57 anni; Roberto Piovano, 65 anni.

Nel collegio di Genova si candidano Stefano Giordano, 56 anni; Mirko Carissimo, 48 anni; Fabio Ceraudo, 49 anni; Isabella De Benedetti, 51 anni; Daniele Di Martino, 54 anni; Antonino Barbera, 56 anni; Rosario Di Mauro, 63 anni; Angela Giuliana, 50 anni; Maryam Murru, 25 anni; Erika Piterà, 37 anni; Giansandro Rosasco, 49 anni; Daniele Severini, 57 anni; Maria Tini, 64 anni; Antonella Traino, 50 anni; Andrea Weiss, 41 anni; Roberta Zanardi, 50 anni.

Infine, nello Spezzino scendono in campo Paolo Ugolini, 63 anni; Federica Giorgi, 54 anni; Gabriele Chiono, 51 anni; Giordano Kalan, 46 anni; Maria Angela Magnani, 75 anni.

I 5 Stelle sono nel campo largo del centrosinistra che sostiene la candidatura a presidente della Regione dell'ex ministro Pd (e attuale parlamentare) Andrea Orlando. La consultazione on line degli iscritti si è svolta in contemporanea con quelli dell'Emilia Romagna (844 partecipanti), accomunata alla Liguria nel ricorso anticipato alle urne fissato per il 27 e 28 ottobre.