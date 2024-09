Ventimiglia: alla ciclovia Pelagos il terzo RollerDay, la giornata dedicata al pattinaggio

"Domenica 22 settembre si terrà il "3° RollerDay" presso la ciclovia Pelagos zona Campasso a Ventimiglia.

La manifestazione è organizzata dalla Rotellistica Ventimigliese ASD che dal 1978 insegna a pattinare a grandi e piccini.

Per chi volesse sperimentare i pattini in linea "basterà solo un paio di calze", e dalle ore 14.30 alle 18.30 sarà possibile provare a pattinare gratuitamente con le attrezzature messe a disposizione dalla Rotellistica. Il programma prevede una prima parte di prova affiancati dagli istruttori per poi lasciare nell'ultima parte della giornata la possibilità di pattinata libera.

Gli atleti non impegnati nelle gare del Circuito Nord Ovest a Cologno Monzese faranno dimostrazioni di destrezza e di velocità, un piccolo assaggio della tecnica e delle varie abilità insegnate al corso della scuola di pattinaggio che si svolge ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 18 presso il Pala Biancheri di via Sottoconvento presso il Centro Studi di Ventimiglia.

La manifestazione si svolge contemporaneamente in tutta Italia, sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Federazione Italiana Sport Rotellistici che vuole festeggiare così 102 anni di attività".