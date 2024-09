Ventimiglia: Incidente in autostrada all'altezza della barriera tra Italia e Francia (Foto)

Incidente nel corso del pomeriggio in autostrada all'altezza della barriera tra l'Italia e la Francia, in direzione Genova. A rimanere coinvolte cinque persone (tutte di nazionalità francese), fortunatamente in maniera lieve, tranne una ragazza che ha riportato qualche lesione apparentemente più seria alla schiena e al petto.

In circostanze ancora da ricostruire il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere dentro la galleria nelle vicinanze della barriera.

Sul posto sono intervenuti Croce verde intemelia, Croce azzurra misericordia di Vallecrosia, automedica, polizia e vigili del fuoco. Due dei feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Bordighera per ulteriori accertamenti, mentre altri due a quello di Sanremo per lo stesso motivo. La quinta persona (una ragazza) ha invece rifiutato il trasporto.