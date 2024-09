Sogni una laurea ma la distanza o le spese ti preoccupano?

Sogni l'università ma la distanza, l'affitto, i libri e le spese universitarie ti mettono in difficoltà? All'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia puoi studiare senza rinunce! Lavoro, famiglia o impegni personali ti impediscono di trasferirti? All'Istituto Galileo Galilei trovi i consulenti dell’Università Niccolò Cusano, qui puoi iscriverti all'Università senza dover cambiare città. Riduci le spese e organizza lo studio come preferisci.

Perché scegliere di studiare online?

Flessibilità totale: organizza il tuo studio come preferisci, seguendo le lezioni online quando vuoi e dove vuoi. Perfetto per chi lavora o ha impegni sportivi!

Risparmio garantito: puoi dire addio alle spese folli per libri, affitto e trasferte. Tutto il materiale didattico è online e puoi sostenere gli esami comodamente da casa.

Ampia offerta formativa: scegli tra numerosi corsi di laurea, dalle materie umanistiche a quelle scientifiche, percorsi tecnici e abilitanti. L'Università "Niccolò Cusano" propone corsi di Laurea in Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Ingegneria (anche Informatica), Scienze Politiche, Scienze dell’Educazione e Formazione (anche curriculum 0/3 anni), Lettere, Filosofia, Scienze della Comunicazione, Scienze Motorie e Sociologia. Tutti i corsi di laurea (laurea breve o di I Livello) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatorio) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea Magistrale (laurea quinquennale o di II Livello).

Supporto personalizzato: i tutor didattici sono a tua disposizione per guidarti e chiarire ogni dubbio online e il tuo consulente sul territorio ti può guidare durante il tuo percorso.

Nessun numero chiuso: iscriviti quando vuoi, senza stress e attese.

Qualità garantita: l'Università Niccolò Cusano è sinonimo di eccellenza didattica e riconosciuta a livello internazionale.

Cosa aspetti? Recati presso la Segreteria dell'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, parla con il consulente e scopri come costruire il tuo futuro professionale senza rinunciare alla tua vita.

I vantaggi in sintesi:

Libertà di studiare dove e quando vuoi

Risparmio economico e una retta chiara senza sorprese

Ampia offerta formativa (sia Lauree che Master)

Supporto personalizzato

Nessun numero chiuso

Qualità garantita

Realizza i tuoi sogni, scegli l'Università Niccolò Cusano! Per ulteriori informazioni puoi recarti direttamente all'Istituto G.Galilei ad Arma di Taggia, in via Stazione 6, oppure chiamare in Segreteria allo 0184 42233 e 3499736785, visitare il Sito o scrivere una mail: imperia@unicusano.it / istitutoggalilei@yahoo.it , referente dott.ssa Barbara Buscaglia ( tel. 339/7811458).

Vorresti iscriverti all’Università ma non hai ancora il Diploma? Informati sempre presso l’Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia dove avrai a disposizione oltre cinquant’anni di esperienza formativa per concludere il tuo ciclo di studi superiori.