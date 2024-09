Ventimiglia: al via anno scolastico dell’Istituto Comprensivo Cavour all’insegna del rinnovamento

L’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia inizia all’insegna del rinnovamento. Grazie al finanziamento Del PNRR Next Generation Classroom 4.0 la scuola si è potuta dotare di nuovi dispositivi informatici e di nuovi arredi.

"Nelle due sedi di Roverino e Ventimiglia alta della Secondaria di I Grado (ex scuola Media) - spiega nel comunicato - sono state allestite due aule multimediali dotate di postazioni informatiche mobili individuali e di un monitor interattivo, nonché di nuovi arredi modulari. Il laboratorio musicale e il laboratorio di Scienze sono stati potenziati: il primo, oltre che con la dotazione 'standard' di monitor interattivo e computer docente (presenti in tutte le aule della scuola), anche con una tastiera per la scrittura digitale della musica; il secondo con software scientifici e microscopio digitale.

Queste nuove attrezzature consentiranno ai docenti di diversificare la didattica e di individualizzarla maggiormente, in modo da renderla più coinvolgente e di facilitare l’apprendimento, soprattutto per gli studenti con maggiori difficoltà. La possibilità per gli studenti di utilizzare più spesso gli strumenti informatici in modo guidato e in ambiente protetto renderà inoltre possibile una migliore alfabetizzazione digitale, che consenta loro di riconoscere e tenersi lontano dai pericoli della rete. Grazie a Next Generation Classroom 4.0 l’Istituto Comprensivo Cavour potrà quindi ulteriormente migliorare l’offerta formativa per i suoi studenti, presenti e futuri".