Elezioni regionali, oggi la seconda ‘prima volta’ di Marco Scajola con la casacca di Forza Italia

Assessore nel 2015 con Forza Italia, rieletto nel 2020 con la Lista Toti, ora di nuovo in corsa con la casacca degli azzurri. Per Marco Scajola oggi è il giorno del ritorno alla casa madre, dopo essere stato colonna della giunta di Toti e fedelissimo dell’ex presidente.

La sua uscita dagli ‘arancioni’ era cosa nota da tempo, anche se lui (cosa molto rara) non aveva proferito parola in merito. Per settimane si è ventilato di un suo possibile ingresso in Fratelli d’Italia, ipotesi poi scartata anche per la difficile convivenza con il senatore meloniano sanremese Gianni Berrino. E così per Scajola junior si sono riaperte le porte della casa madre Forza Italia, il partito con cui ha iniziato la sua scalata in Regione ottenendo 4 mila voti nel 2015 e che ora è pronto ad accoglierlo nuovamente sotto l’occhio vigile dello zio Claudio, annunciato anche lui al grande evento genovese con il leader nazionale Antonio Tajani e il capogruppo in Senato, Maurizio Gasparri. Appuntamento questo pomeriggio alle 17.45 all’hotel Bristol di Genova.

Marco Scajola nel 2020 ha corso con la Lista Toti ottenendo quasi 8 mila voti ed è stato poi voluto in giunta dal presidente con una sfilza di deleghe: Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione, Orientamento, Programmi comunitari di competenza. Noto il suo rapporto di stima professionale e personale con Giovanni Toti tanto che, prima delle dimissioni e della conseguente revoca degli arresti domiciliari dell’ex presidente, era nella ristretta cerchia di chi aveva ottenuto l’ok della Procura per entrare nella casa di Ameglia.

Oggi cambia strada e torna su quella vecchia, per provare nuovamente a sondare il suo gradimento nell’estremo Ponente e non solo, affiancato dallo zio Claudio e da tutto il suo bacino di votanti.