Bordighera, la Giunta delibera la sesta variazione al bilancio di previsione 2024–2025–2026

Deliberata dalla Giunta di Bordighera la sesta variazione al bilancio di previsione 2024 – 2025 – 2026, che sarà sottoposta alla ratifica nel prossimo consiglio comunale.

Il provvedimento ha carattere essenzialmente tecnico ed è stato richiesto dagli uffici comunali per far fronte principalmente a due esigenze di spesa. L'una è legata all’incremento del costo del trasporto scolastico. Infatti, poiché la prima gara per l’affidamento del servizio è andata deserta, si è reso necessario prepararne un’altra che, alla luce di aumenti e inflazione, prevede un maggior stanziamento di bilancio.

Il secondo fabbisogno a cui risponde questa sesta variazione è lo stanziamento di una ulteriore spesa (€ 60.000) per l’ospitalità di minori presso comunità d’accoglienza.