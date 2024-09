Al via la quinta edizione del concorso internazionale "RPM Sanremo-Russian Piano Music": 39 pianisti in arrivo da tutto il mondo (Foto e video)

Sanremo si prepara a vivere un’importante settimana di musica classica con la quinta edizione del "RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition", organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin. Dal 17 al 22 settembre, 39 giovani pianisti, provenienti da tutto il mondo, si esibiranno davanti a una giuria di esperti, per conquistare uno dei tre posti nella finale-concerto che si terrà domenica 22 settembre al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, sotto la direzione del Maestro Vahan Mardirossian.

I pianisti, di età compresa tra i 16 e i 32 anni e provenienti da paesi come Cina, Russia, Corea del Sud, Australia, Norvegia e USA, si affronteranno in un percorso che inizierà con la fase eliminatoria, prevista per domani e giovedì dalle 9.00 alle 19.00. Le semifinali seguiranno venerdì e sabato, mentre la tanto attesa finale-concerto si terrà domenica pomeriggio, quando i tre finalisti si esibiranno insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

"Siamo ormai alla quinta edizione di RPM e la qualità del concorso è cresciuta gradualmente sia per il numero che per il livello dei partecipanti", ha dichiarato il Maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione e ideatore del concorso insieme al Maestro Antonio Di Cristofano. "Siamo orgogliosi di avere in stagione, anche grazie a RPM, un elevatissimo livello pianistico con la presenza soprattutto di giovani che si stanno già prepotentemente imponendo nel panorama concertistico internazionale".

L'obiettivo del concorso è quello di incoraggiare e promuovere l'eccellenza nella musica pianistica classica russa, supportando giovani talenti nella loro carriera. La giuria, composta da personalità internazionali come Nikita Fitenko (presidente), Giuliano Adorno, Borislava Taneva, Johannes Kropfitsch, Jin Tang, Nazzareno Carusi, Giancarlo De Lorenzo e Antonio Di Cristofano, rappresenta l'élite della musica pianistica mondiale.

Il vincitore della competizione non solo otterrà un premio di 8mila euro, ma avrà anche l'opportunità di esibirsi in un concerto nel 2025 con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, preceduto da un'esperienza unica presso lo Steinway & Sons flagship store di Milano. "La grande organizzazione e la qualità espresse dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo si trasmettono da ormai 5 anni anche nell'organizzazione del RPM", ha sottolineato il Maestro Di Cristofano, evidenziando il prestigio che il concorso ha acquisito nel panorama musicale internazionale. Infine, il pubblico di Sanremo avrà anche la possibilità di contribuire, assegnando il tradizionale "Premio Speciale del Pubblico", un riconoscimento simbolico ma molto ambito dai giovani musicisti.